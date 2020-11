Emergenza culle vuote | “Più smartworking e finanziamenti | va fatta una rivoluzione culturale”

Leggi su dire

(Di giovedì 26 novembre 2020) ROMA – “Ho avviato un percorso nell’ambito delle mie deleghe sul tema della denatalità, cercando di concentrarmi su tutta la rete coinvolta nella sfida sul calo delle nascite e le problematiche ad esso connesse. A partire dai bisogni soddisfatti nell’ambito del welfare e della salute per le donne e per le famiglie”. Lo ha affermato Sandra Zampa, sottosegretario al ministero della Salute, in una lettera inviata per l’evento in modalità virtuale ‘La settima edizione del Libro Bianco’, realizzato da Fondazione Onda e grazie al supporto di Farmindustria, a cui partecipano Rossana Boldi, vicepresidente Commissione Affari Sociali alla Camera, Paola Boldrini, Commissione Igiene e Sanità del Senato, Maria Rizzotti, Commissione Igiene e Sanità del Senato. BOLOGNA: “PIÙ SMARTWORKING E MEDICINA DI GENERE CONTRO DENATALITÀ”