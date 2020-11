Detto Fatto sospeso dopo l’imbarazzante tutorial per fare la spesa. Le scuse di Bianca Guaccero: «Doveva far ridere, è stato un triste siparietto» (Di giovedì 26 novembre 2020) Sulla Rai si è abbattuta una vera e propria bufera dopo la messa in onda, nel corso del programma tv “Detto Fatto” su Rai 2, di un tutorial in cui una ballerina di pole dance, Emily Angelillo, spiegava alle telespettatrici come fare la spesa in modo sexy con i tacchi a spillo. Un video che è finito in rete nella Giornata contro la violenza sulle donne e che ha spinto i vertici Rai a chiedere l’immediata sospensione della trasmissione incriminata. A deciderlo è stato l’amministratore delegato della Rai, Fabrizio Salini. tutorial sexy per fare la spesa: il programma Rai «Detto Fatto» travolto dalle polemiche – Il video – Open Il tuo browser non supporta il tag iframe Per l’ad Rai ... Leggi su open.online (Di giovedì 26 novembre 2020) Sulla Rai si è abbattuta una vera e propria buferala messa in onda, nel corso del programma tv “” su Rai 2, di unin cui una ballerina di pole dance, Emily Angelillo, spiegava alle telespettatrici comelain modo sexy con i tacchi a spillo. Un video che è finito in rete nella Giornata contro la violenza sulle donne e che ha spinto i vertici Rai a chiedere l’immediata sospensione della trasmissione incriminata. A deciderlo èl’amministratore delegato della Rai, Fabrizio Salini.sexy perla: il programma Rai «» travolto dalle polemiche – Il video – Open Il tuo browser non supporta il tag iframe Per l’ad Rai ...

trash_italiano : #DettoFatto, bufera per il tutorial su come fare la spesa in modo sensuale: 'anni di lotte buttati nel cesso' - ilpost : Il “tutorial” sulla spesa al supermercato trasmesso dalla Rai - fanpage : #25novembre Ma davvero è questa l'immagine di donna che vogliamo dare? Polemica su #DettoFatto - irexhazz : @ZOURRYKINGSS hanno detto che harry ha vinto i grammy con una 'canzoncina', ovvero ws, dopo che harry per farla usc… - HuffPostItalia : “Era un copione': parla Emily Angelillo l’insegnante del tutorial 'spesa sui tacchi' di Detto Fatto -