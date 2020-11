Chiara Ferragni, il messaggio dalla ex di Fedez, lui non ci sta e sbotta (Di giovedì 26 novembre 2020) Chiara Ferragni ha ricevuto un messaggio da Giulia Valentina, la ex di Fedez, lui non ha gradito quello che è successo dopo i messaggi e si è sfogato su Instagram, ecco cosa è successo Giulia Valentina, è la storica ex fidanzata di Fedez, in questi giorni sul web ha fatto molto discutere per aver commentato L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 26 novembre 2020)ha ricevuto unda Giulia Valentina, la ex di, lui non ha gradito quello che è successo dopo i messaggi e si è sfogato su Instagram, ecco cosa è successo Giulia Valentina, è la storica ex fidanzata di, in questi giorni sul web ha fatto molto discutere per aver commentato L'articolo proviene da Leggilo.org.

vogue_italia : Cinque motivi (ma anche di più) per cui Fedez e Chiara Ferragni hanno meritato l'Ambrogino d'Oro… - HuffPostItalia : Chiara Ferragni: 'Viviamo in una società maschilista. Spesso sono le donne stesse che accusano le donne' - GheorghiAttuati : Ma il tacchino della Ferragni, vuole sfamare tutta CIYLIFE? Brava chiara @ChiaraFerragni #milano #chiaraferragni #ferragnez - cazzonesobro : RT @cazzonesobro: in che senso chiara ferragni mi ha messo like - plugstar8 : mi spiegate perché chiara ferragni celebra il thanksgiving ???????? -

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Ferragni Fedez e Chiara Ferragni si mettono "all'asta" per Valentina Pitzalis L'Unione Sarda.it Chiara Ferragni mostra un libro a Leone, la reazione del bimbo spiazza tutti. «Ma perché?»

Chiara Ferragni mostra un libro a Leone, la reazione del bimbo spiazza tutti. «Ma perché?». Fedez ha condiviso sulle stories di Instagram un filmato di Leone che ...

Il passato di violenze dell’ex concorrente del Grande Fratello: parole da brividi

Parole da brividi quelle che emergono dal racconto dell'ex concorrente del Grande Fratello: il passato di violenze, ecco cos'ha confessato.

Chiara Ferragni mostra un libro a Leone, la reazione del bimbo spiazza tutti. «Ma perché?». Fedez ha condiviso sulle stories di Instagram un filmato di Leone che ...Parole da brividi quelle che emergono dal racconto dell'ex concorrente del Grande Fratello: il passato di violenze, ecco cos'ha confessato.