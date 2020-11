Azzolina promette ancora più impegno per convitti ed educandati (Di giovedì 26 novembre 2020) "La consistenza delle dotazioni organiche del personale educativo dei convitti nazionali e degli educandati femminili, nonché delle istituzioni convittuali annesse agli istituti tecnici e professionali, è determinata sulla base dei criteri e dei parametri indicati dall'articolo 20 del d.P.R. n. 81 del 2009. Per l'anno scolastico in corso la dotazione organica è pari a 2.279 unità". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 26 novembre 2020) "La consistenza delle dotazioni organiche del personale educativo deinazionali e deglifemminili, nonché delle istituzioni convittuali annesse agli istituti tecnici e professionali, è determinata sulla base dei criteri e dei parametri indicati dall'articolo 20 del d.P.R. n. 81 del 2009. Per l'anno scolastico in corso la dotazione organica è pari a 2.279 unità". L'articolo .

quotidiacanarie : @Santas_Official E a pochi sembra fregarne qualcosa. Non alla #Azzolina che disserta di diritto alla scuola, non a… - BonifacioMatteo : RT @marisamoles: #Azzolina promette GB gratuiti per studenti e docenti (su questi ultimi però non vedo riscontri diffusi) per la #DAD. Allo… - marisamoles : #Azzolina promette GB gratuiti per studenti e docenti (su questi ultimi però non vedo riscontri diffusi) per la… -

Ultime Notizie dalla rete : Azzolina promette Conte promette il tempo pieno in tutte le scuole primarie d’Italia. Ma le famiglie faranno domanda? La Tecnica della Scuola Scuole chiuse, Azzolina ai sindaci: riapertura «graduale», punto al 9 dicembre

Non torneranno tutti insieme gli studenti delle superiori. I sindaci: pronti a collaborare ma bisogna risolvere le criticità. Conte: a scuola appena possibile. La ministra: tornare il 9 ...

Prof, spazi e banchi. Ecco perché la scuola non deve riaprire ora

La Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina non molla sulla didattica in presenza e ... ancora consegnati in diversi istituti dal Nord al Sud del Paese, in barba alle promesse legate alla deadline di ...

Non torneranno tutti insieme gli studenti delle superiori. I sindaci: pronti a collaborare ma bisogna risolvere le criticità. Conte: a scuola appena possibile. La ministra: tornare il 9 ...La Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina non molla sulla didattica in presenza e ... ancora consegnati in diversi istituti dal Nord al Sud del Paese, in barba alle promesse legate alla deadline di ...