Auto ibride ed elettriche | gli italiani le comprerebbero Anche se le conoscono poco

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 26 novembre 2020) Novesu dieci sono pronti a comprare un’ibrida o 100% elettrica,pagandola un po’ di più. Ese in fondo nonbene né l’una né l’altra,perché hanno avuto poche occasioni di guidarle. In estrema sintesi, sono questi i risultati di una ricerca condotta da Areté sugli scenari attuali e futuri della mobilità nel nostro Paese. L’87% degli intervistati ha confermato infatti di essere disposto all’acquisto di una vettura a batteria,se dovesse costare il 10% in più di un modello tradizionale con motore endotermico. Soprattutto per motivi di tutela dell’ambiente e di economia nella gestione: il risparmio sul carburante (indicato dal 33% del campione), il ricorso degli incentivi (13%), il non pagamento del bollo (5%), i minori ...