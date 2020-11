Arriva il kit LEGO per ricostruire il Colosseo

davide_mana : RT @FabriBor: Servizio attivo da tempo ma mai abbastanza divulgato. Noi della Croce rossa ci siamo. - FabriBor : Servizio attivo da tempo ma mai abbastanza divulgato. Noi della Croce rossa ci siamo. - MianiAttilio : Natale 2020 e covid, cosa potrebbe cambiare(Altre News) Violenza su donne, Salvamamme: 'Già 1.615 ’valigie di salva… - Adnkronos : Violenza su donne, Salvamamme: 'Già 1.615 'valigie di salvataggio' e ora arriva il Covid kit care'… - infoitinterno : Covid-19, arriva il tampone fai da te col kit: “Attendibile al 94%” -

Ultime Notizie dalla rete : Arriva kit

Corriere Nazionale

LEGO ricrea il Colosseo con il set più grande di sempre: il kit di mattoncini sarà in vendita dal 27 novembre Un tempo l’anfiteatro più possente del mondo, oggi il set LEGO più grande di sempre. Ar ...

Magic The Gathering: in arrivo una collaborazione con Bob Ross

L'acclamato pittore Bob Ross sarà al centro di una collaborazione con Wizard Of The Coast per un nuovo Secret Lair di Magic The Gathering in edizione limitata intitolato Happy Little Gathering.