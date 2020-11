Animali Fantastici 3 | Mads Mikkelsen prende il posto di Johnny Depp sarà Grindelwald

(Di giovedì 26 novembre 2020)3. Da quandoè stato (ingiustamente a mio parere) allontanato dalla Warner Bros dal franchise di3, le voci su chi sarebbe stato il nuovosi sono susseguite. Uno dei primi nomi che erano stati fatti era quello di di Colin Farrel che aveva già lavorato nella serie. Ma poi si è capito che non sarebbe stato lui. Chirà ildi? pare ormai ufficiale,Gellertnel terzo capitolo di. L’attore sostituirà quindinel ruolo. Le ...

Corriere : Animali Fantastici 3: Johnny Depp sostituito da Mad Mikkelsen: ma pagato lo stesso - madjules47 : RT @diaridicinema: La notizia sembrerebbe confermata: #MadsMikkelsen è stato scelto per sostituire #JohnnyDepp nel terzo capitolo della sag… - Profilo3Marco : RT @Corriere: Animali Fantastici 3: Johnny Depp sostituito da Mad Mikkelsen: ma pagato lo stesso - Diregiovani : Ora è finalmente ufficiale, il personaggio di #GellertGrindelwald in #AnimaliFantastici3 sarà interpretato da… - Corriere : Animali Fantastici 3: Johnny Depp sostituito da Mad Mikkelsen: ma pagato lo stesso -

Ultime Notizie dalla rete : Animali Fantastici

Mads Mikkelsen, un attore danese, sostituirà Johnny Depp in Animali Fantastici 3. Pochi giorni fa, infatti, Warner Bros. ha chiesto ...Johnny Depp non sarà in Animali Fantastici 3 nei panni del mago oscuro Gellert Grindelwald. La Warner Bros. ha chiesto le dimissioni dell’attore ...