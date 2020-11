Volley, SuperLega: Modena espugna Cisterna al tie-break, Canarini al quarto posto. Karlitzek e Vettori i migliori (Di giovedì 26 novembre 2020) Modena ha sconfitto Cisterna per 3-2 (25-19; 19-25; 25-27; 25-22; 15-7) nel recupero dell’undicesima giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. I Canarini, dopo aver vinto il primo set sul campo della formazione laziale, sono andati sotto per 2-1, ma poi hanno confezionato una bella rimonta e si sono imposti al tie-break. Gli emiliani hanno così ottenuto la seconda vittoria consecutiva e hanno rafforzato il proprio quarto posto, ora sono a due punti di distacco da Vibo Valentia (ma con un incontro giocato in meno). I ragazzi di Andrea Giani sono ora lontani sette punti dalla capolista Perugia e sei da Civitanova, a parità di match disputati. Cisterna resta invece all’ultimo posto, ma ... Leggi su oasport (Di giovedì 26 novembre 2020)ha sconfittoper 3-2 (25-19; 19-25; 25-27; 25-22; 15-7) nel recupero dell’undicesima giornata di, il massimo campionato italiano dimaschile. I, dopo aver vinto il primo set sul campo della formazione laziale, sono andati sotto per 2-1, ma poi hanno confezionato una bella rimonta e si sono imposti al tie-. Gli emiliani hanno così ottenuto la seconda vittoria consecutiva e hanno rafforzato il proprio, ora sono a due punti di distacco da Vibo Valentia (ma con un incontro giocato in meno). I ragazzi di Andrea Giani sono ora lontani sette punti dalla capolista Perugia e sei da Civitanova, a parità di match disputati.resta invece all’ultimo, ma ...

