Violenza su donne: assessore Lombardia, 'Telefono Donna anche in quartieri Aler' (Di mercoledì 25 novembre 2020) Milano, 25 nov. (Adnkronos) - L'assessore della Lombardia alle Politiche sociali, abitative e Disabilità, Stefano Bolognini, ha visitato la sede di 'Telefono Donna Onlus' al Niguarda in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della Violenza contro le donne e ha annunciato nuovi spazi per l'associazione nei quartieri Aler. L'associazione si occupa, dal 1992, di offrire aiuto telefonico a donne vittime di maltrattamenti, violenze fisiche o psicologiche e stalking. "Nonostante le difficoltà dovute al Covid non avete mai interrotto la vostra preziosa attività di supporto telefonico alle donne vittime di violenze. Anzi, avete raddoppiato i vostri sforzi. Un grazie particolarmente sentito a voi e a tutte ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 25 novembre 2020) Milano, 25 nov. (Adnkronos) - L'dellaalle Politiche sociali, abitative e Disabilità, Stefano Bolognini, ha visitato la sede di 'Onlus' al Niguarda in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione dellacontro lee ha annunciato nuovi spazi per l'associazione nei. L'associazione si occupa, dal 1992, di offrire aiuto telefonico avittime di maltrattamenti, violenze fisiche o psicologiche e stalking. "Nonostante le difficoltà dovute al Covid non avete mai interrotto la vostra preziosa attività di supporto telefonico allevittime di violenze. Anzi, avete raddoppiato i vostri sforzi. Un grazie particolarmente sentito a voi e a tutte ...

lauraboldrini : #Feltri e #Libero basta misoginia! Quello che scrivete è una forma di violenza sulle #donne. È inaccettabile che… - Quirinale : Giornata Internazionale per l’eliminazione della #violenzacontroledonne, #Mattarella: «Spezzare la catena della vio… - LauraPausini : Nessuna donna al mondo merita di provare paura e sapere che durante il lockdown (proprio oggi altri 2 casi in Itali… - martybolle : RT @frankgabbani: È semplicemente assurdo che debba esistere una giornata contro la violenza sulle donne, perché è semplicemente assurda la… - LullabyQori : RT @gcomeg: Oppini che dice che lui non ha attaccato Dayane sul personale e non l'ha ferita proprio il giorno della lotta contro la violenz… -

Ultime Notizie dalla rete : Violenza donne Femminicidio a Padova e in Calabria: le donne uccise nella Giornata contro la violenza Corriere della Sera Violenza donne: suor Laura, uomo riconosca donna come dono

CAMERINO, 25 NOV - "All'uomo del 2020 noi donne diciamo che in lui riconosciamo un dono meraviglioso per le nostre vite e che se c'è una cosa che chiediamo è che questo dono possa trovare come via per ...

Snam, Alverà: "In prima linea su equilibrio di genere"

(Teleborsa) - "Snam è impegnata nel supportare associazioni e onlus in prima linea nella lotta contro la violenza sulle donne, anche nel periodo Covid". È quanto ha sottolineato, nella giornata contro ...

CAMERINO, 25 NOV - "All'uomo del 2020 noi donne diciamo che in lui riconosciamo un dono meraviglioso per le nostre vite e che se c'è una cosa che chiediamo è che questo dono possa trovare come via per ...(Teleborsa) - "Snam è impegnata nel supportare associazioni e onlus in prima linea nella lotta contro la violenza sulle donne, anche nel periodo Covid". È quanto ha sottolineato, nella giornata contro ...