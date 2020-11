Traffico Roma del 25-11-2020 ore 20 | 00

Leggi su romadailynews

ancora lunghe Code in uscita dasulla via Nomentana tra il raccordo anulare e Colleverde pere lavori situazione analoga anche sulla via Salaria dove si sta in coda per lavori tra aeroporto dell'Urbe e la motorizzazione civile direzione Settebagni sulla tangenziale est code per incidente tra Corso di Francia e della Moschea direzione Salaria per eseguire lentamente anche sulla via Flaminia in uscita della città tra Corso di Francia & via dei Due Ponti si concluderà alle 21 lo sciopero nel trasporto pubblico i treni regionali garantiscono soltanto i servizi essenziali ovvero quelli fino alle 21 mentre non ci sono modifiche rilevanti per i treni a lunga percorrenza