"Tampone sospeso" l'iniziativa solidale arriva a Scampia (Di mercoledì 25 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Successo per l'iniziativa solidale del "Tampone sospeso" che oggi è arrivata anche a Scampia, quartiere della periferia nord di Napoli. L'azione è stata promossa dall'associazione Sadisa (Sanità, diritti in Salute) che ha messo a disposizione la possibilità di effettuare il tampone al costo solidale di 15 euro. Tanta i cittadini in fila per accedere all'oratorio della parrocchia Resurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo dove sono state allestite le postazioni per effettuare i tamponi. "Questa iniziativa – racconta Angelo Melone, presidente di Sadisa – è partita dal centro, dal rione Sanità, per poi estendersi in periferia in un'ottica di condivisione del problema. La Sanità e Scampia sono due quartieri distanti ma ...

