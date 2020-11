“Stuprata in Libia e da due anni coi miei figli in Tunisia in attesa del ricollocamento Ma l’Europa è lontana”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 25 novembre 2020) “La violenza che ho subito resta e non si cancella. Adesso ne sto vivendo una seconda, diversa e forse più angosciante”. La violenza di cui parla Mariama è l’indifferenza delle istituzioni internazionali nei confronti della sua storia recente, della sua sofferenza. Mariama, proprio nella Giornata contro la violenza sulle donna, ha compiuto 31. Gli ultimi due li ha trascorsi all’interno del centro di accoglienza dell’Unhcr a Medenine, in, cento chilometri dal confine libico e seguono un anno decisivo nella sua vita: la scelta di fuggire dal suo Paese d’origine, la Sierra Leone, per liberarsi dal giogo di una setta in cui rischiava di cadere e il lungo e drammatico viaggio da sola attraverso il Sahel fino alla. Un anno movimentato, per così dire, a cui hanno fatto seguito tempi di...