Serie A, Champions ed EUL osserveranno un minuto di silenzio per ricordare Maradona (Di mercoledì 25 novembre 2020) Dopo la notizia della morte di Diego Armando Maradona che ha sconvolto il mondo del calcio la UEFA ha disposto un minuto di silenzio prima delle partite di Europa League e Champions League. La stessa cosa avverrà nel week-end in Serie A come comunicato dal presidente Paolo Dal Pino. “È una giornata tristissima per il mondo del calcio, oggi ci ha lasciati un mito e una leggenda del nostro sport, che ha fatto sognare ed emozionare i tifosi di tutto il pianeta. Nel prossimo turno di campionato lo ricorderemo con un’iniziativa speciale” In Argentina invece il Governo ha ufficializzato l’istituzione di tre giorni di lutto Nazionale per commemorare ‘El Pibe de Oro’, una vera e propria leggenda che trascende i confini del calcio che con la sua scomparsa ha lasciato un vuoto enorme nel mondo del calcio e ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 25 novembre 2020) Dopo la notizia della morte di Diego Armandoche ha sconvolto il mondo del calcio la UEFA ha disposto undiprima delle partite di Europa League eLeague. La stessa cosa avverrà nel week-end inA come comunicato dal presidente Paolo Dal Pino. “È una giornata tristissima per il mondo del calcio, oggi ci ha lasciati un mito e una leggenda del nostro sport, che ha fatto sognare ed emozionare i tifosi di tutto il pianeta. Nel prossimo turno di campionato lo ricorderemo con un’iniziativa speciale” In Argentina invece il Governo ha ufficializzato l’istituzione di tre giorni di lutto Nazionale per commemorare ‘El Pibe de Oro’, una vera e propria leggenda che trascende i confini del calcio che con la sua scomparsa ha lasciato un vuoto enorme nel mondo del calcio e ...

tuttosport : #Juve agli ottavi di #Champions, che festa sui social - PagineRomaniste : Morte Maradona, un minuto di silenzio sui campi di #Champions, #EuropaLeague e #SerieA - fawkes9_guy : RT @napolista: #SerieA, #Champions ed EUL osserveranno un minuto di silenzio per ricordare #Maradona In Argentina invece il Governo ha dic… - napolista : #SerieA, #Champions ed EUL osserveranno un minuto di silenzio per ricordare #Maradona In Argentina invece il Gover… - LAROMA24 : Morte Maradona: un minuto di silenzio in Champions, Europa League e Serie A (FOTO) #AsRoma -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Champions Morata bomber da Champions, ma in Serie A? Nella Juve c'è chi non lo aiuta Calciomercato.com Serie A, Champions ed EUL osserveranno un minuto di silenzio per ricordare Maradona

In Argentina invece il Governo ha dichiarato tre giorni di lutto nazionale per celebrare la scomparsa del Pibe de Oro ...

Napoli, dopo un anno l'ammutinamento colpisce anche Gattuso

Più che i risultati altalenanti nello spogliatoio dei partenopei pesano le tensioni con la società: gli stipendi in ritardo e gli strascichi ...

In Argentina invece il Governo ha dichiarato tre giorni di lutto nazionale per celebrare la scomparsa del Pibe de Oro ...Più che i risultati altalenanti nello spogliatoio dei partenopei pesano le tensioni con la società: gli stipendi in ritardo e gli strascichi ...