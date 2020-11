"Questo non è amore", il video della polizia per dire "no" alla violenza alle donne (Di mercoledì 25 novembre 2020) Un video per dire "no" alla violenza contro le donne e ribadire il costante impegno alla lotta contro Questo odioso fenomeno: è quello realizzato dalla polizia in occasione della giornata istituita dall’Assemblea... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 25 novembre 2020) Unper"no"contro lee ribail costante impegnolotta controodioso fenomeno: è quello realizzato din occasionegiornata istituita dall’Assemblea...

Pontifex_it : Non siamo fatti per sognare le vacanze o il fine settimana, ma per realizzare i sogni di Dio in questo mondo. Egli… - AndreaOrlandosp : Quelli che hanno proposto la riapertura delle piste da sci sapevano benissimo che era irricevibile. Continua un dep… - Giorgiolaporta : Migliaia di persone che non hanno mai fatto il test, risultano positive al #COVID19. Questo avviene nella… - LordLust : @GiornoPer Non credo che ti manchino le occasioni per questo bel passatempo - Daniela22719997 : @mariaco88414922 Stavo per scrivere proprio questo. I personaggi non sono statici oltretutto ci sono diverse stagio… -