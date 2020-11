Niente veglione, coprifuoco e cenone con massimo 6 persone: verso il Dpcm di Natale (Di mercoledì 25 novembre 2020) Un accordo a livello europeo per uniformare le misure restrittive che scatteranno con le vacanze di Natale e Capodanno, il tentativo di riaprire le scuole coinvolgendo i sindaci delle grandi città prima... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 25 novembre 2020) Un accordo a livello europeo per uniformare le misure restrittive che scatteranno con le vacanze die Capodanno, il tentativo di riaprire le scuole coinvolgendo i sindaci delle grandi città prima...

