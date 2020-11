Nations League, 3-0 alla Svizzera: Ucraina retrocessa (Di mercoledì 25 novembre 2020) La UEFA ha attribuito la vittoria a tavolino alla Svizzera a seguito della mancata disputa del match di Nations League contro l’Ucraina La UEFA ha attribuito la vittoria a tavolino alla Svizzera a seguito della mancata disputa del match di Nations League contro l’Ucraina. La selezione di Andriy Shevchenko era stata posta in quarantena dal medico di Lucerna per la positività di alcuni calciatori. Inevitabile, dunque, la retrocessione in Lega B. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 25 novembre 2020) La UEFA ha attribuito la vittoria a tavolinoa seguito della mancata disputa del match dicontro l’La UEFA ha attribuito la vittoria a tavolinoa seguito della mancata disputa del match dicontro l’. La selezione di Andriy Shevchenko era stata posta in quarantena dal medico di Lucerna per la positività di alcuni calciatori. Inevitabile, dunque, la retrocessione in Lega B. Leggi su Calcionews24.com

