Maglia personalizzata per il figlio di Boateng | che si allena con lui Il giocatore vive in…

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Tra Kevin Princee Melissa Satta le cose non vanno bene già da un po'. Ma la vita quotidiana va avanti e il calciatore si occupa di far felice ilMaddox,ndolo al centro sportivo del Monza Calcio. Maglietta numero 7 con la scritta "papà". La rivista Chi ha fotografato padre ee aggiunto: "Dopo la giornata insieme, il calciatore ha riportato Maddox da mamma Melissa Satta, con la quale la crisi continua. Lui infatti per il momentoin albergo".(Chi) Golssip.

bennyxx9 : RT @fyrewinter: @bennyxx9 SEMPLICEMENTE PAZZESCO ECCOTI LA MAGLIA PERSONALIZZATA AD HONOREM - fyrewinter : @bennyxx9 SEMPLICEMENTE PAZZESCO ECCOTI LA MAGLIA PERSONALIZZATA AD HONOREM - rivesdelgado : @deanelaveau ma pure tu con la maglia personalizzata ma che è - LucaGiovagnoni : @TizianoRoma1927 @d_arco75 Ci vuoi scommettere che tra un po'questo tipo di accordi li faranno tutti? Non pensi che… - ceriolo : Deejay 100 .. che bella la maglia personalizzata! @linus_dj @radiodeejay @castellicycling #ridelikeadeejay… -

Ultime Notizie dalla rete : Maglia personalizzata

Agenzia ANSA

Le magliette più divertenti da scoprire sul sito Le magliette più divertenti sono quelle che sono state personalizzate, poiché in […] ...Appuntamento da non perdere per gli appassionati di calcio e dell’universo bianconero. È tutto pronto, infatti, per la “CENTRO DINO FERRARI” CHRISTMAS LOVERS AUCTION, l’asta di beneficenza più accatti ...