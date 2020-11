Liverpool Atalanta 0-2 | cronaca e tabellino

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 26 novembre 2020) Allo stadio Anfield, il match valido per la 4ª giornata del gruppo D della Champions League 2020/2021 tra: sintesi,, risultato, moviola eL’espugna Anfield con un perentorio e meritatissimo 0-2 firmato da Ilicic e Gosens e si rimette prepotentemente in lizza per il passaggio del turno, malgrado la vittoria dell’Ajax in casa contro il Midtjylland. Una Dea che vince con pieno merito, senza concedere nemmeno un tiro in porta ala cui non può bastare l’alibi delle tante assenze per giustificare una prestazione così magra. Gasperini dunque ripete l’impresa riuscita ad Osvaldo Bagnoli che nel 1992 con il Genoa riuscì a uscire vittorioso grazie ai gol del Pato Aguilera. Questa ladel match: Sintesi ...