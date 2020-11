L’Idea di Azzolina: “Ritornare a Scuola il 9 Dicembre”, Galli: “Scelta Senza Senso” (Di mercoledì 25 novembre 2020) La ministra Azzolina vorrebbe riaprire le scuole superiori il 9 dicembre, ma molti esponenti politici si dicono contrari, a partire da Nicola Zingaretti, segretario del PD, che sentenzia: “Sul ritorno in classe decide la scienza”. L’OPINIONE DI MASSIMO Galli Della stessa idea è proprio un luminare della scienza, il primario dell’Ospedale Sacco di Milano Massimo Leggi su youreduaction (Di mercoledì 25 novembre 2020) La ministravorrebbe riaprire le scuole superiori il 9 dicembre, ma molti esponenti politici si dicono contrari, a partire da Nicola Zingaretti, segretario del PD, che sentenzia: “Sul ritorno in classe decide la scienza”. L’OPINIONE DI MASSIMODella stessa idea è proprio un luminare della scienza, il primario dell’Ospedale Sacco di Milano Massimo

ossijgeno : Nel mio paesino ci sono 170 contagi e l'Azzolina vorrebbe farci tornare a scuola il 9 dicembre, no ma certo ottima… - APalmiers : @flyin_time @Capezzone Ragazzi abbiamo idea di chi siano i vari Speranza, Bonafede, Toninelli, Azzolina, Spadafora.… - fserblin : @adeleferrara7 @matteosalvinimi Come dire che se un dirigente scolastico chiedesse dosi di eroina allora la premuro… - nicecchi : un’idea: riaprire le scuole e rinchiudere l’Azzolina - arcobalenietnei : RT @GagliardoneS: La #Azzolina rivuole tutti in classe ma sulla data non fa pronostici. A chi è venuta l'idea di farla Ministro? -

Ultime Notizie dalla rete : L’Idea Azzolina Giornata Mondiale della filosofia. Edgar Morin, 99 anni, smentisce la sua morte: «Annuncio prematuro» Corriere della Sera