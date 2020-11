Lazio, Milinkovic Savic atteso per le visite: ansia Muriqi (Di mercoledì 25 novembre 2020) Simone Inzaghi potrebbe presto recuperare Milinkovic Savic, atteso per le visite mediche oggi in casa Lazio. Preoccupa invece Muriqi Simone Inzaghi può sorridere. Dopo la vittoria conro lo Zenit si avvicina la qualificazione agli ottavi di Champions League, e anche da Milinkovic Savic arrivano buone nuove. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, dopo l’autorizzazione al rientro in Italia a seguito di un tampone negativo, Milinkovic Savic è atteso alle visite mediche. Preoccupa invece Muriqi per una sospetta lesione muscolare. LEGGI I DETTAGLI SU LazioNEWS24 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 25 novembre 2020) Simone Inzaghi potrebbe presto recuperareper lemediche oggi in casa. Preoccupa inveceSimone Inzaghi può sorridere. Dopo la vittoria conro lo Zenit si avvicina la qualificazione agli ottavi di Champions League, e anche daarrivano buone nuove. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, dopo l’autorizzazione al rientro in Italia a seguito di un tampone negativo,allemediche. Preoccupa inveceper una sospetta lesione muscolare. LEGGI I DETTAGLI SUNEWS24 Leggi su Calcionews24.com

