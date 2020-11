Il 25 novembre non si resta a casa, neanche quest’anno (Di giovedì 26 novembre 2020) Seppur limitate dall’emergenza sanitaria le donne non hanno rinunciato a scendere in piazza. A Roma ieri davanti a Montecitorio un flashmob di Non Una Di Meno ha richiamato l’attenzione sulla precarietà femminile e sul lavoro di cura non retribuito. A Torino verniciati di rosa i marciapiedi davanti all’Ordine dei giornalisti e alla sede Rai, per segnalare il ruolo dei media nella perpetuazione degli stereotipi di genere. A Milano un presidio davanti a Prima Assicurazioni, il cui primo azionista è Alberto … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 26 novembre 2020) Seppur limitate dall’emergenza sanitaria le donne non hanno rinunciato a scendere in piazza. A Roma ieri davanti a Montecitorio un flashmob di Non Una Di Meno ha richiamato l’attenzione sulla precarietà femminile e sul lavoro di cura non retribuito. A Torino verniciati di rosa i marciapiedi davanti all’Ordine dei giornalisti e alla sede Rai, per segnalare il ruolo dei media nella perpetuazione degli stereotipi di genere. A Milano un presidio davanti a Prima Assicurazioni, il cui primo azionista è Alberto … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

meb : Purtroppo ogni giorno è il 25 novembre. Ogni giorno la cronaca ci ricorda che una donna, una ragazza, una bambina h… - Giorgiolaporta : Mi sono sempre domandato come sia possibile che la gente in vacanza ad agosto sia colpevole dell'ondata di novembre… - vaticannews_it : #25novembre #giornatacontrolaviolenzasulledonne Dal 1999, il 25 novembre è il giorno decretato dall’Onu per non dim… - zazoomblog : Il 25 novembre non si resta a casa neanche quest’anno - #novembre #resta #neanche #quest’anno - briguzia : RT @SimonaeLuciano: -

Ultime Notizie dalla rete : novembre non L’oroscopo di oggi 25 novembre: Ariete e Leone non ve le mandano a dire Fanpage.it Piemonte e Lombardia verso zona arancione, ma Puglia e Sicilia rosse: così l'Italia cambia colore

Un’Italia che inizia a cambiare colore. È quanto ci si attende da questo fine settimana. Venerdì infatti, i dati del nuovo monitoraggio delle Regioni verranno presentati ...

Mamma ricoverata da 23 giorni con il figlio disabile: “Senza di me, non ce l'avrebbe fatta”

Gabriele ha 37 anni e una grave disabilità: il 29 ottobre è stato ricoverato a Lecce: dopo i sintomi, il tampone positivo. Il fratello, grave, al piano di sopra dello stesso ospedale. Mamma e papà, ul ...

Un’Italia che inizia a cambiare colore. È quanto ci si attende da questo fine settimana. Venerdì infatti, i dati del nuovo monitoraggio delle Regioni verranno presentati ...Gabriele ha 37 anni e una grave disabilità: il 29 ottobre è stato ricoverato a Lecce: dopo i sintomi, il tampone positivo. Il fratello, grave, al piano di sopra dello stesso ospedale. Mamma e papà, ul ...