If! | le ispirazioni del festival sulla creatività continuano in digitale

Leggi su wired

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Nel 2020, anche If!, ildellaorganizzato e promosso da Adci (Art Directors Club italiano) e Una (Aziende della comunicazione unite), con la media partnership di Wired, ha raccontato la sua proposta in chiave. Il tema della settima edizione veniva riassunto dal concetto, e dall’hashtag, #Undistancing: anche la community dei professionisti dell’industria creativa ha fronteggiato un’annata unica nel suo genere. Appuntamenti saltati, riunioni da remoto ma soprattutto domande su come raccontare la nuova normalità. L’appuntamento, articolato anche in streaming in un palinsesto composto da talk, interviste, tavole rotonde, si interrogava su altre distanze che pure esistono: quelle tra ambizioni creative e business, tra nuovi strumenti e eterne emozioni, tra big data e arti applicate. L’appuntamento a suo modo ...