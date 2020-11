Formazioni ufficiali Cagliari Verona | le scelte degli allenatori

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Ledimatch valido per il 4° turno della Coppa Italia 2020/2021: leEcco gli schieramentidi, match valido per il 4° turno della Coppa Italia 2020/2021.(4-3-3): Vicario; Zappa, Pisacane, Walukiewicz, Carboni; Oliva, Rog, Tramoni; Joao Pedro, Cerri, Sottil. All: Di Francesco Hellas(3-4-2-1): Pandur; Cetin, Dawidowicz, Amione; Faraoni, Danzi, Veloso, Udogie; Bertini, Colley; Salcedo. All: Juric Leggi su Calcionews24.com