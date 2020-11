È morta Maria S.: lutto a Uomini e Donne (Di mercoledì 25 novembre 2020) lutto a Uomini e Donne. Il trono over perde una dama che per anni ha partecipato al dating show di Maria De Filippi: è morta Maria S. La notizia è stata annunciata su Instagram da Anna Tedesco, anche lei ex partecipante della trasmissione in onda su Canale 5: “Rip Maria S. Un altro lutto. Il tuo sorriso era la tua più grande forza. Ti ricorderò per sempre con amore e ricorderò di te quel sorriso e quella gioia che emanavi anche nelle circostanze più tristi. Riposa in pace. Posso dire che è stato un onore averti conosciuta. Ciao Maria“, ha scritto in una stories pubblicata su Instagram. Poche settimana fa la figlia aveva comunicato su una pagina Facebook a lei dedicata che Maria S. era stata ricoverata a Catania ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 25 novembre 2020). Il trono over perde una dama che per anni ha partecipato al dating show diDe Filippi: èS. La notizia è stata annunciata su Instagram da Anna Tedesco, anche lei ex partecipante della trasmissione in onda su Canale 5: “RipS. Un altro. Il tuo sorriso era la tua più grande forza. Ti ricorderò per sempre con amore e ricorderò di te quel sorriso e quella gioia che emanavi anche nelle circostanze più tristi. Riposa in pace. Posso dire che è stato un onore averti conosciuta. Ciao“, ha scritto in una stories pubblicata su Instagram. Poche settimana fa la figlia aveva comunicato su una pagina Facebook a lei dedicata cheS. era stata ricoverata a Catania ...

