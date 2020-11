Due denunce a Milano per contrabbando di liquido per sigarette elettroniche: importato dalla Cina, venduto sui social a prezzi bassi (Di mercoledì 25 novembre 2020) Era un’intera filiera commerciale clandestina nel settore dei liquidi per sigarette elettroniche, dalla lavorazione delle materie prime in laboratorio alla spedizione ai clienti, che andava avanti dal 2015. È stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Milano, le cui indagini hanno permesso di denunciare all’Autorità giudiziaria due uomini. Le indagini hanno permesso di scoprire tutte le fasi della frode. I due, fin dal 2015, compravano nicotina liquida pura dalla Cina e ne mascheravano l’acquisto come “essenze aromatiche”. Per mezzo di una società costituita formalmente in Slovenia introducevano la sostanza in Italia. Qui aveva allestito un laboratorio clandestino in un grosso magazzino, in cui preparavano e confezionavano il liquido di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 25 novembre 2020) Era un’intera filiera commerciale clandestina nel settore dei liquidi perlavorazione delle materie prime in laboratorio alla spedizione ai clienti, che andava avanti dal 2015. È stata scopertaGuardia di Finanza di, le cui indagini hanno permesso di denunciare all’Autorità giudiziaria due uomini. Le indagini hanno permesso di scoprire tutte le fasi della frode. I due, fin dal 2015, compravano nicotina liquida purae ne mascheravano l’acquisto come “essenze aromatiche”. Per mezzo di una società costituita formalmente in Slovenia introducevano la sostanza in Italia. Qui aveva allestito un laboratorio clandestino in un grosso magazzino, in cui preparavano e confezionavano ildi ...

Un soggetto noto con l'alias "il Lodigiano" è stato denunciato dalla Guardia di Finanza di Milano in concorso con un altro individuo

