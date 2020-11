Donna uccisa a coltellate dal marito, delitto a Cadoneghe (Di mercoledì 25 novembre 2020) Oggi si celebra la giornata contro la violenza sulle donne e purtroppo ciò non ferma l’ennesimo femminicidio. Nella tarda serata di ieri è stata uccisa una Donna con una coltellata al petto. L’uomo, Jennati Abdefettah 40 anni marocchino, ha ammazzato la moglie 30enne incinta del quarto figlio e dopo aver commesso il delitto ha telefonato ai carabinieri confessando l’omicidio. Si indaga sul movente I carabinieri giunti sul posto hanno trovato la Donna riversa nel letto. L’uomo è stato arrestato e il corpo della vittima sarà sottoposto all’autopsia legale. Da una prima ricostruzione dei fatti pare che la vittima avesse già denunciato in passato il comportamento violento del marito per poi ritrattare la denuncia subito dopo. La coppia ha tre figli di 9, 7 e 4 anni che sono stati affidati ad un’amica ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 25 novembre 2020) Oggi si celebra la giornata contro la violenza sulle donne e purtroppo ciò non ferma l’ennesimo femminicidio. Nella tarda serata di ieri è stataunacon una coltellata al petto. L’uomo, Jennati Abdefettah 40 anni marocchino, ha ammazzato la moglie 30enne incinta del quarto figlio e dopo aver commesso ilha telefonato ai carabinieri confessando l’omicidio. Si indaga sul movente I carabinieri giunti sul posto hanno trovato lariversa nel letto. L’uomo è stato arrestato e il corpo della vittima sarà sottoposto all’autopsia legale. Da una prima ricostruzione dei fatti pare che la vittima avesse già denunciato in passato il comportamento violento delper poi ritrattare la denuncia subito dopo. La coppia ha tre figli di 9, 7 e 4 anni che sono stati affidati ad un’amica ...

