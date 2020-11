Detto Fatto non va in onda dopo il tutorial sessista, il direttore di Rai 2: “Errore gravissimo” (Di mercoledì 25 novembre 2020) dopo la baraonda esplosa questa mattina, in seguito alla messa in onda di un tutorial nel programma Detto Fatto, particolarmente discutibile e lesivo dell’immagine della donna, sono arrivate le prime reazioni e i primi commenti ai fatti. Nella puntata di Detto Fatto in onda ieri, Bianca Guaccero aveva illustrato con una delle ospiti del programma come si può fare la spesa restando sensuali, con tanto di tacco e minigonna e dimostrando come portare il carrello sculettando e come chinarsi a terra per raccogliere le cose. Il video in questione è rimbalzato oggi, che tra l’altro si celebra la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, ovunque e ha scatenato molte reazioni e anche dei provvedimenti. Come potrete vedere dai ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 25 novembre 2020)la baraesplosa questa mattina, in seguito alla messa indi unnel programma, particolarmente discutibile e lesivo dell’immagine della donna, sono arrivate le prime reazioni e i primi commenti ai fatti. Nella puntata diinieri, Bianca Guaccero aveva illustrato con una delle ospiti del programma come si può fare la spesa restando sensuali, con tanto di tacco e minigonna e dimostrando come portare il carrello sculettando e come chinarsi a terra per raccogliere le cose. Il video in questione è rimbalzato oggi, che tra l’altro si celebra la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, ovunque e ha scatenato molte reazioni e anche dei provvedimenti. Come potrete vedere dai ...

trash_italiano : #DettoFatto, bufera per il tutorial su come fare la spesa in modo sensuale: 'anni di lotte buttati nel cesso' - fanpage : #25novembre Ma davvero è questa l'immagine di donna che vogliamo dare? Polemica su #DettoFatto - Corriere : Rai, bufera sul tutorial di «Detto fatto» su come fare la spesa «sensuali» - CursedMattia : RT @LissyNeumair: Mi raccomando redazione di Detto fatto e Bianca Guaccero, oggi selfie con segno rosso in viso contro la violenza sulle do… - LuciaLaVita1 : RT @dukana2: #DettoFatto lo schifo alla #RaiMontagnaDiMerda ??tutorial per fare??spesa scatena l'ira del #web: 'Non è un provino per un porn… -

