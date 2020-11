Covid, bando dell’Asl Napoli 3 Sud per l’assunzione di 120 infermieri (Di mercoledì 25 novembre 2020) L’Asl Napoli 3 Sud è pronta ad assumere 120 infermieri a tempo determinato. Lo prevede l’avviso per soli titoli approvato dall’azienda sanitaria con sede a Torre del Greco (Napoli). Alla selezione possono partecipare coloro che siano in possesso di laurea di primo livello in Scienze infermieristiche o diploma universitario di infermiere e la specifica iscrizione all’albo professionale (quest’ultima dovra’ essere comunicata al momento dell’assunzione). Otto i mesi di contratto, che l’Asl sottolinea potra’ comunque essere rinnovato in caso di necessita’ legate in particolare all’evoluzione dell’emergenza pandemica da Covid-19. ”Le domande di partecipazione all’avviso pubblico – si legge nell’avviso predisposto dalla Napoli 3 Sud – dovranno essere esclusivamente prodotte ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 25 novembre 2020) L’Asl3 Sud è pronta ad assumere 120a tempo determinato. Lo prevede l’avviso per soli titoli approvato dall’azienda sanitaria con sede a Torre del Greco (). Alla selezione possono partecipare coloro che siano in possesso di laurea di primo livello in Scienzestiche o diploma universitario di infermiere e la specifica iscrizione all’albo professionale (quest’ultima dovra’ essere comunicata al momento del). Otto i mesi di contratto, che l’Asl sottolinea potra’ comunque essere rinnovato in caso di necessita’ legate in particolare all’evoluzione dell’emergenza pandemica da-19. ”Le domande di partecipazione all’avviso pubblico – si legge nell’avviso predisposto dalla3 Sud – dovranno essere esclusivamente prodotte ...

