Conte, MES (so) all'angolo: scontro tra Premier e capidelegazione (Di mercoledì 25 novembre 2020) Si scrive MES, si legge caos. Una grana sul tavolo del Presidente del Consiglio Conte da diverso tempo, lasciata volutamente lì, in un angolino delle stanze del potere, per evitare che esplodesse la questione, con il Paese nel bel mezzo della seconda ondata e la difficile gestione che ne consegue, in scia a polemiche e criticità da risolvere. Ma, si sa, problema rimandato non vuol dire risolto. Anzi. Tanto che il dossier è tornato prepotentemente alla ribalta nelle scorse ore, destinato ad esplodere a stretto giro. E il clima si fa sempre più rovente. Secondo quanto hanno riferito fonti di maggioranza, il MES è stato oggetto del confronto di ieri, nella riunione con il Premier Giuseppe Conte e i capi delegazione di maggioranza con il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, che il 30 novembre sarà all'Ecofin dove si discuterà, ...

