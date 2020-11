Consigliere di Pavia Prima shock: “Stiamo affossando per colpa dei vecchi” (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il Consigliere Comunale della lista civica Pavia Prima ha pubblicato sul suo profilo Facebook una frase di cattivo gusto. Le inevitabili conseguenze Per salvare la vita a poche migliaia di vecchietti stiamo rovinando la vita ai giovani. In sostanza è questo il messaggio lasciato dal Consigliere comunale pavese, Niccolò Fraschini, in forza nella lista civica L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di mercoledì 25 novembre 2020) IlComunale della lista civicaha pubblicato sul suo profilo Facebook una frase di cattivo gusto. Le inevitabili conseguenze Per salvare la vita a poche migliaia di vecchietti stiamo rovinando la vita ai giovani. In sostanza è questo il messaggio lasciato dalcomunale pavese, Niccolò Fraschini, in forza nella lista civica L'articolo proviene da YesLife.it.

repubblica : Pavia, la frase shock del consigliere comunale: 'Per salvare pochi vecchietti si rovina la vita ai giovani' - giusmo1 : (dacci oggi il nostro mostro quotidiano) Pavia, la frase shock del consigliere comunale: 'Per salvare pochi vecchie… - AndreaCifoletti : RT @FabrizioDelpret: “Per salvare poche migliaia di vecchietti stiamo rovinando la vita a un sacco di giovani. Viva Darwin”, ha latrato #Ni… - Marco_Freccero : RT @Miti_Vigliero: Il disprezzo per gli #Improduttivi ha fatto scuola... Pavia, si dimette il consigliere che aveva detto: 'Anziani e Covi… - sergimagugliani : RT @infoitinterno: “Viva Darwin”, bufera sul consigliere di Pavia per la frase contro gli anziani -