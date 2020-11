"Comunicato ufficiale". Dal Gf Vip un annuncio inaspettato: Urtis, per lui cambia tutto (Di mercoledì 25 novembre 2020) “Comunicato ufficiale: il Grande Fratello Vip a grande richiesta ha deciso di prolungare la permanenza di Giacomo Urtis nella casa fino a prossima comunicazione”. E adesso Urtis resta nel programma di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Nuova esperienza, nuovo bagno di consenso per il chirurgo dei vip. La sua permanenza doveva essere una toccata e fuga, ma Giacomo con la sua simpatia ha conquistato tutti. Promosso a pieni voti. Ora non si sa per quanto altro tempo rimarrà nella casa. Un aereo giunto a Cinecittà (con scritto “Giacomo resta”) lo ha fatto sorridere rendendolo più felice che mai. Ma la vera sorpresa è attesa per lunedì: al Gf vip arriva Cristiano Malgioglio. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 25 novembre 2020) “: il Grande Fratello Vip a grande richiesta ha deciso di prolungare la permanenza di Giacomonella casa fino a prossima comunicazione”. E adessoresta nel programma di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Nuova esperienza, nuovo bagno di consenso per il chirurgo dei vip. La sua permanenza doveva essere una toccata e fuga, ma Giacomo con la sua simpatia ha conquistato tutti. Promosso a pieni voti. Ora non si sa per quanto altro tempo rimarrà nella casa. Un aereo giunto a Cinecittà (con scritto “Giacomo resta”) lo ha fatto sorridere rendendolo più felice che mai. Ma la vera sorpresa è attesa per lunedì: al Gf vip arriva Cristiano Malgioglio.

acmilan : Official Statement: Giacomo Murelli ???? - trentinovolley : ?? | COMUNICATO UFFICIALE Il Capitano Simone #Giannelli positivo al #coronavirus ?? - InigoNYC : RT @AffariEsteriSMR: ???????? Oggi in visita ufficiale sul Titano il Sottosegretario di Stato al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperaz… - ultimateteamit : *NEW* #FIFA21 #FUT #FUT21 Comunicato Ufficiale EA SPORTS sui contratti stipulati per l'utilizzo dei diritti d'immag… - nany7712 : @laura_zaltron @GrandeFratello @alfosignorini Magari anche oggi. Comunicato ufficiale: Pierpaolo e Elisabetta due g… -

Ultime Notizie dalla rete : Comunicato ufficiale Comunicato Ufficiale Spezia Calcio Sito Ufficiale Ulteriore sviluppo del promovimento militare della pace

Conformemente alla legge militare, il promovimento militare della pace è uno dei tre compiti dell’esercito, oltre alla difesa e all’appoggio a favore delle autorità civili. Dal 1953 la Svizzera partec ...

San Luca, negativizzati otto componenti del gruppo squadra

Migliora finalmente la situazione del San Luca, tra le squadre del girone I più colpite dal Covid. Il club calabrese ha infatti comunicato, tramite il proprio sito ufficiale, che "dagli ultimi test ef ...

Conformemente alla legge militare, il promovimento militare della pace è uno dei tre compiti dell’esercito, oltre alla difesa e all’appoggio a favore delle autorità civili. Dal 1953 la Svizzera partec ...Migliora finalmente la situazione del San Luca, tra le squadre del girone I più colpite dal Covid. Il club calabrese ha infatti comunicato, tramite il proprio sito ufficiale, che "dagli ultimi test ef ...