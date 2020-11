Trump dà via libera a transizione. Ma non accetta, ancora, la sconfitta (Di martedì 24 novembre 2020) Donald Trump ha annunciato su Twitter che ha dato disco verde per la transizione dei poteri. “Nel miglior interesse del nostro Paese sto raccomandando che Emily (Murhpy, responsabile della General Services Administration, ndr) e il suo team facciano ciò che è necessario fare in riferimento ai protocolli iniziali e ho detto al mio team di fare lo stesso”. A quasi tre settimane dall’Election Day del 3 novembre, la fase di transizione dall’amministrazione di Donald Trump a quella di Joe Biden può formalmente iniziare. “Prendo questo ruolo molto sul serio e alla luce degli sviluppi recenti riguardanti battaglie legali e certificazione dei risultati dell’elezione, trasmetto oggi questa lettera per rendere queste risorse disponibili e servizi disponibili”, scrive al presidente eletto l’amministratore del GSA, Emily ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 24 novembre 2020) Donaldha annunciato su Twitter che ha dato disco verde per ladei poteri. “Nel miglior interesse del nostro Paese sto raccomandando che Emily (Murhpy, responsabile della General Services Administration, ndr) e il suo team facciano ciò che è necessario fare in riferimento ai protocolli iniziali e ho detto al mio team di fare lo stesso”. A quasi tre settimane dall’Election Day del 3 novembre, la fase didall’amministrazione di Donalda quella di Joe Biden può formalmente iniziare. “Prendo questo ruolo molto sul serio e alla luce degli sviluppi recenti riguardanti battaglie legali e certificazione dei risultati dell’elezione, trasmetto oggi questa lettera per rendere queste risorse disponibili e servizi disponibili”, scrive al presidente eletto l’amministratore del GSA, Emily ...

