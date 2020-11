Tare: “Bisogna dare continuità. Non penso che interverremo sul mercato a gennaio” (Di martedì 24 novembre 2020) Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, a pochi minuti dal match di Champions League contro lo Zenit ha parlato a Sky Sport: “La parola giusta è dare continuità. Stasera è una partita molto importante, una vittoria vorrebbe dire fare un bel passo verso gli ottavi. Siamo stati abbastanza contenti per ciò che la squadra ha fatto finora, ma allo stesso modo concentrati e attenti a preparare questa gara, sappiamo che è fondamentale.La qualificazione agli ottavi potrebbe porTare ad un intervento nel mercato di gennaio? “Non penso, anche perché il problema sono le liste. Questa squadra, com’è stata costruita, per ogni ruolo ha due giocatori. In difesa abbiamo dovuto lasciare due giocatori fuori dalla liste perché c’è abbondanza. Saremo attenti, ma secondo noi non c’è necessità di ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 24 novembre 2020) Igli, direttore sportivo della Lazio, a pochi minuti dal match di Champions League contro lo Zenit ha parlato a Sky Sport: “La parola giusta è. Stasera è una partita molto importante, una vittoria vorrebbe dire fare un bel passo verso gli ottavi. Siamo stati abbastanza contenti per ciò che la squadra ha fatto finora, ma allo stesso modo concentrati e attenti a preparare questa gara, sappiamo che è fondamentale.La qualificazione agli ottavi potrebbe porad un intervento neldi gennaio? “Non, anche perché il problema sono le liste. Questa squadra, com’è stata costruita, per ogni ruolo ha due giocatori. In difesa abbiamo dovuto lasciare due giocatori fuori dalla liste perché c’è abbondanza. Saremo attenti, ma secondo noi non c’è necessità di ...

