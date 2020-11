Speranza rinnova le misure restrittive: tocca a Liguria, Umbria, Basilicata e Bolzano (Di martedì 24 novembre 2020) Roberto Speranza, Ministro della Salute, in data odierna ha firmato una nuova Ordinanza il cui contenuto concerne i seguenti territori: le Regioni Liguria, Umbria, Basilicata e la Provincia Autonoma di Bolzano. Tale provvedimento ha una funzione confermativa di quanto scritto nella precedente Ordinanza datata 10 novembre. Infatti, sono state rinnovate le già vigenti misure restrittive per il contrasto, contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica dei sopra citati territori. La Provincia Autonoma di Bolzano è confermata come “zona rossa”; restano invece “zone arancioni” le Regioni Liguria, Umbria e Basilicata. A tal proposito si è espresso anche il Governatore ligure il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 24 novembre 2020) Roberto, Ministro della Salute, in data odierna ha firmato una nuova Ordinanza il cui contenuto concerne i seguenti territori: le Regionie la Provincia Autonoma di. Tale provvedimento ha una funzione confermativa di quanto scritto nella precedente Ordinanza datata 10 novembre. Infatti, sono statete le già vigentiper il contrasto, contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica dei sopra citati territori. La Provincia Autonoma diè confermata come “zona rossa”; restano invece “zone arancioni” le Regioni. A tal proposito si è espresso anche il Governatore ligure il ...

Agenzia_Ansa : Il ministro @robersperanza ha firmato una nuova ordinanza con cui si rinnovano le misure restrittive relative alla… - EmilioBerettaF1 : Figli, genitori e coppie: ricongiungimenti a Natale forse solo con la residenza. Speranza rinnova l… - Mauro73432329 : Speranza rinnova le misure restrittive per Bolzano, Basilicata, Liguria e Umbria - UmbriaDomani : Il Ministro Roberto Speranza rinnova misure restrittive per Umbria - infoitinterno : Speranza rinnova le ordinanze per Basilicata, Umbria, Liguria e Bolzano -

Ultime Notizie dalla rete : Speranza rinnova Speranza rinnova misure per 3 regioni e Bolzano - Sanità Agenzia ANSA Umbria Arancione | Il ministro della salute Speranza proroga le misure restrittive per l'Umbria fino al 3 dicembre

Oltre all'Umbria, le restrizioni riguarderanno la provincia autonoma di Bolzano, la Basilicata e la Liguria. L'ordinanza è valida fino al 3 dicembre 2020, ferma restando la possibilità di nuova classi ...

Regioni in zona rossa, l’ordinanza di Speranza. Lombardia verso la zona arancione da venerdì

Da quando è entrato in funzione il meccanismo dei tre colori, è la seconda volta che Roberto Speranza firma un’ordinanza che proroga le misure di contenimento del virus scattate in base al Dpcm del 3 ...

Oltre all'Umbria, le restrizioni riguarderanno la provincia autonoma di Bolzano, la Basilicata e la Liguria. L'ordinanza è valida fino al 3 dicembre 2020, ferma restando la possibilità di nuova classi ...Da quando è entrato in funzione il meccanismo dei tre colori, è la seconda volta che Roberto Speranza firma un’ordinanza che proroga le misure di contenimento del virus scattate in base al Dpcm del 3 ...