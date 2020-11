Servono più soldi per il reddito grillino | arriveranno con lo scostamento

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 24 novembre 2020) L’emergenza per i grillini è finanziare ulteriormente la loro misura bandiera. Ad annunciarlo è il Ministro dell’Economia il quale afferma che “sarà necessario integrare ulteriormente” le risorse per ildi cittadinanza “e ciò avverrà in sede di2021”. Roberto Gualtieri ne ha parlato in audizione sulla Manovra. “Sono inoltre favorevole e convinto che ci sarà una proroga del superbonus al 110%, ma dev’essere quantificata sulla base di una stima dei costi effettivi”, ha aggiunto.