Sassuolo, De Zerbi: «Non firmo per il quarto posto, ci stiamo divertendo» (Di martedì 24 novembre 2020) Roberto De Zerbi ha parlato del grande inizio di stagione del suo Sassuolo Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo secondo in classifica in Serie A, intervenuto durante la trasmissione Tiki Taka ha parlato del grande inizio di stagione della sua squadra e degli obiettivi che si pone. quarto posto – «Non firmo perché ci stiamo divertendo, ci piace il lavoro che facciamo e perché dobbiamo firmare? Ma non firmo per nessun posto, non solo per il quarto. Ci giochiamo il campionato e vedremo quello che verrà. Ancora non siamo a pieno regime, abbiamo fuori dei giocatori importanti. Non siamo abituati a perdere 10-12 giocatori ogni volta che c’è la sosta per le nazionali, il che non vuol ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 24 novembre 2020) Roberto Deha parlato del grande inizio di stagione del suoRoberto De, allenatore delsecondo in classifica in Serie A, intervenuto durante la trasmissione Tiki Taka ha parlato del grande inizio di stagione della sua squadra e degli obiettivi che si pone.– «Nonperché ci, ci piace il lavoro che facciamo e perché dobbiamo firmare? Ma nonper nessun, non solo per il. Ci giochiamo il campionato e vedremo quello che verrà. Ancora non siamo a pieno regime, abbiamo fuori dei giocatori importanti. Non siamo abituati a perdere 10-12 giocatori ogni volta che c’è la sosta per le nazionali, il che non vuol ...

JastemmoColNAP : @JosiphOliver de zerbi sarebbe buono solo se prendessimo mezzo sassuolo - BombeDiVlad : ??? #Sassuolo, #DeZerbi: 'Non firmo per nessun posto, ci stiamo divertendo. #Lione? Non so niente...' #LBDV… - salvione : De Zerbi: 'Berardi ha fatto bene a dire no alla Juve? Se si vuole divertire...' - Pall_Gonfiato : #Sassuolo, #DeZerbi e le voci sul Lione: 'Sto bene qui e non sono sono frasi fatte' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SASSUOLO - De Zerbi: 'Gara col Napoli? Vittoria meritata, Berardi e il no alla Juve? Ha fatto bene se vuole continuare… -