Revoca patente: quando scatta, cosa fare e perché è necessaria? (Di martedì 24 novembre 2020) Il Codice della Strada, talvolta, sa essere molto rigoroso nei confronti degli automobilisti che non rispettano le regole della circolazione stradale. Se in molte circostanze, la multa è la conseguenza più ovvia dopo un’infrazione – e gli automobilisti ben sanno quanto una sanzione di questo tipo possa essere pesante dal lato economico – è però vero che la legge prevede una ulteriore sanzione, più grave, nei confronti di chi viola le regole del CdS. Stiamo parlando della Revoca patente di guida, ovvero una punizione di non rara applicazione pratica. Qui di seguito vogliamo focalizzarci proprio sulla Revoca, osservandone i presupposti e facendo luce su come l’automobilista possa comportarsi nell’ipotesi la sua patente venga Revocata. Facciamo chiarezza. Se ti interessa saperne di più sulla ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 24 novembre 2020) Il Codice della Strada, talvolta, sa essere molto rigoroso nei confronti degli automobilisti che non rispettano le regole della circolazione stradale. Se in molte circostanze, la multa è la conseguenza più ovvia dopo un’infrazione – e gli automobilisti ben sanno quanto una sanzione di questo tipo possa essere pesante dal lato economico – è però vero che la legge prevede una ulteriore sanzione, più grave, nei confronti di chi viola le regole del CdS. Stiamo parlando delladi guida, ovvero una punizione di non rara applicazione pratica. Qui di seguito vogliamo focalizzarci proprio sulla, osservandone i presupposti e facendo luce su come l’automobilista possa comportarsi nell’ipotesi la suavengata. Facciamo chiarezza. Se ti interessa saperne di più sulla ...

tusciaweb : No alla revoca della patente a un neopatentato alla guida drogato e ubriaco Viterbo - ( - ClubAlfaIt : Revoca della patente per requisiti, alcol o droga: pesanti conseguenze #CodiceDellaStrada #AssicurazioniAuto… - GiuseppePappa81 : Hai #bevuto un bicchiere di troppo?? e ti è stata contestata #GUIDAINSTATODIEBBREZZA? Non disperarti, grazie ai lavo… - AvvCanu : Conflitto negativo di giurisdizione: il caso della revoca della patente a chi è sottoposto a misure di prevenzione - diregiustizia : #SezioniUnite ????? Conflitto negativo di #giurisdizione: il caso della revoca della #patente a chi è sottoposto a… -

Ultime Notizie dalla rete : Revoca patente No alla revoca della patente a un neopatentato alla guida drogato e ubriaco Tuscia Web Guida in stato di ebbrezza, sotto la lente dei giudici la recidiva e la revoca della patente

Non è configurabile la recidiva che impone la revoca della patente, se il primo reato consiste nell'aver guidato sotto l'effetto di sostanze stupefacenti ...

Una 18enne e due minorenni in giro a Viserba dopo le 22, sanzionati

Due minorenni e una ragazza appena 18enne sono stati sanzionati dalla polizia Locale di Rimini in violazione delle disposizioni governative a prevenzione del contagio da Covid-19, che come noto preved ...

Non è configurabile la recidiva che impone la revoca della patente, se il primo reato consiste nell'aver guidato sotto l'effetto di sostanze stupefacenti ...Due minorenni e una ragazza appena 18enne sono stati sanzionati dalla polizia Locale di Rimini in violazione delle disposizioni governative a prevenzione del contagio da Covid-19, che come noto preved ...