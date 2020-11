PSG-RB Lipsia | Neymar tiene a galla i parigini

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Isoffrono, ma alla fine portano a casa i tre punti.decide questo PSG-RBgrazie ad un rigore trasformato con freddezza nei primi dieci minuti di gioco. Una vittoria che permette aidi poter ancora lottare per la qualificazione. Gara generosa per il, che gioca all’arma bianca, ma si infrange sulla linea difensiva dei padroni di casa. Quali formazioni hanno scelto i tecnici? Tuchel, sulla carta, propone un 4-3-3. Navas tra i pali e Florenzi, Marquinhos, Diallo e Bakker a formare la difesa. Pratiche di regia affidate a Paredes, affiancato da Herrera e dai muscoli di Danilo. Tridente formato da, Mbappè e Di Maria. Nagelsmann propone un 4-2-3-1. Gulácsi in porta e pacchetto arretrato formato dai centrali Upamecano-Konatè e dai terzini ...