Prefettura di Avellino e Federazione Tabaccai firmano un protocollo d'intesa (Di martedì 24 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Giovedì 26 novembre p.v., alle ore 11.00, presso la Prefettura di Avellino verrà sottoscritto tra il Prefetto Paola Spena e il Presidente provinciale della Federazione Italiana Tabaccai l'atto di rinnovo del "protocollo d'intesa per la prevenzione degli episodi di microcriminalità nelle rivendite di generi di monopoli della provincia di Avellino'', finalizzato a realizzare una collaborazione, nell'ambito delle rispettive competenze, per migliorare l'attività di prevenzione e repressione dei fenomeni criminali in danno di rivenditori di generi di monopolio, nonché ad implementare la sicurezza degli stessi con l'impiego di strumenti di videosorveglianza.

Giovedì 26 novembre alle 11 presso la Prefettura di Avellino verrà sottoscritto tra il Prefetto Paola Spena e il Presidente provinciale della Federazione Italiana Tabaccai l’atto di rinnovo del “Proto ...

