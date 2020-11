No alle vacanze sulla neve | ma i governatori insorgono

(Di martedì 24 novembre 2020) I Presidenti delle Regioni del nord si sono accordati su linee guida per aprire gli impianti da sci in sicurezza, ma è braccio di ferro con il governo che li vuole chiusi. L'Alto Adige revoca il ...

(Teleborsa) - I limiti alle vacanze sulla neve colpiscono 3,8 milioni di italiani che lo scorso anno sono andati in vacanza in montagna nelle feste di fine anno. È quanto emerge da una ...L’appello degli impianti sciistici della Regione: «Il settore ha bisogno di lavorare. Da noi non ci sono cabinovie, si può organizzare in sicurezza» ...