Le regole sul cyber crimine vanno riformate (Di martedì 24 novembre 2020) Al termine delle indagini l'accusa di omicidio è stata lasciata cadere. Immagino che vi starete domandando a cosa mi riferisco. Qualche mese orsono, per la precisione qui, avevo parlato dell'attacco informatico attraverso cui era stato bloccato l'intero ospedale di Dusserldorf e la possibilità che il mancato ricovero di un'anziana paziente, poi deceduta, avrebbe offerto l'opportunità agli inquirenti di incriminare i responsabili dell'aggressione virtuale per un omicidio reale. Le indagini condotte dal procuratore di Colonia Markus Hartmann hanno ricostruito con precisione l'accaduto. In particolare l'autopsia e le perizie hanno portato gli inquirenti a stabilire che la donna di 78 anni sarebbe morta anche se fosse stata ricoverata immediatamente. Di conseguenza il trasferimento e il conseguente ritardo, determinati dall'attacco, non sono risultati determinanti, pertanto non hanno ...

