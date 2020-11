Iva Zanicchi provata dal covid: “Va a colpire dove hai patologie. Io sono vecchia ma sana e mi ha colpito in cose di 10 anni fa” (Di martedì 24 novembre 2020) “Mio fratello è ricoverato a Vimercate ed è anche un grande cardiopatico. Fausto, il mio compagno, è sotto chemioterapia e ha anche il covid. È asintomatico ma lo vedo stanco, provato. È a casa”. Le parole sono di Iva Zanicchi e arrivano dopo che lei stessa ha combattuto contro il covid-19. Raggiunta al telefono da Alessandra Menzani per Libero racconta: “All’inizio avevo male alle ossa, febbre. Il medico decide di curarmi a casa. Il saturimetro era buono, 95. Dopo due giorni mi viene un raffreddore da non respirare. Casualmente mi chiama questo ragazzo delle Iene, Alessandro Politi, per lavoro. Mi dice: ‘Ma Iva, non parli bene, vai all’ospedale a fare una Tac’. Insiste: ‘Sei come una mamma, ti ho fissato un appuntamento’. Mi ha salvato la vita“. La storia di Iva è quella di tanti e non nasconde di aver pensato, dopo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 24 novembre 2020) “Mio fratello è ricoverato a Vimercate ed è anche un grande cardiopatico. Fausto, il mio compagno, è sotto chemioterapia e ha anche il. È asintomatico ma lo vedo stanco, provato. È a casa”. Le paroledi Ivae arrivano dopo che lei stessa ha combattuto contro il-19. Raggiunta al telefono da Alessandra Menzani per Libero racconta: “All’inizio avevo male alle ossa, febbre. Il medico decide di curarmi a casa. Il saturimetro era buono, 95. Dopo due giorni mi viene un raffreddore da non respirare. Casualmente mi chiama questo ragazzo delle Iene, Alessandro Politi, per lavoro. Mi dice: ‘Ma Iva, non parli bene, vai all’ospedale a fare una Tac’. Insiste: ‘Sei come una mamma, ti ho fissato un appuntamento’. Mi ha salvato la vita“. La storia di Iva è quella di tanti e non nasconde di aver pensato, dopo ...

