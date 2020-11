Italia femminile, Bertolini: “In Danimarca con l’obiettivo di vincere, serve attenzione” (Di martedì 24 novembre 2020) La Nazionale Italiana femminile giocherà le proprie carte contro la Danimarca, al fine di tentare l’accesso agli Europei inglesi del 2022. Le ragazze agli ordini di Milena Bertolini affronteranno le danesi a Viborg, martedì 1 dicembre, a partire dalle ore 17.15. Le azzurre si sono ritrovate a Coverciano, per iniziare la preparazione all’ultima e decisiva sfida del 2020. Di seguito le parole del commissario tecnico azzurro: “Tra sette giorni dovremo cercare di essere concentrate, evitando di concedere campo alle danesi e approcciando la partita con particolare determinazione. Affrontiamo tutte le partite con l’obiettivo di vincere, è chiaro che in Danimarca sarà importante fare punti. Dovremo rimanere concentrate per tutti i 90 minuti senza preoccuparci dei risultati ... Leggi su sportface (Di martedì 24 novembre 2020) La Nazionalenagiocherà le proprie carte contro la, al fine di tentare l’accesso agli Europei inglesi del 2022. Le ragazze agli ordini di Milenaaffronteranno le danesi a Viborg, martedì 1 dicembre, a partire dalle ore 17.15. Le azzurre si sono ritrovate a Coverciano, per iniziare la preparazione all’ultima e decisiva sfida del 2020. Di seguito le parole del commissario tecnico azzurro: “Tra sette giorni dovremo cercare di essere concentrate, evitando di concedere campo alle danesi e approcciando la partita con particolare determinazione. Affrontiamo tutte le partite condi, è chiaro che insarà importante fare punti. Dovremo rimanere concentrate per tutti i 90 minuti senza preoccuparci dei risultati ...

