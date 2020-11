Inter-Real Madrid | Zidane | “Contro i nerazzurri non sarà semplice | siamo pronti”

Leggi su mediagol

(Di martedì 24 novembre 2020) Ilsi proietta alla sfida di Champions League contro l'.I blancos saranno ospiti deiin una sfida che potrebbe già avere un peso importante vista la classifica non troppo sicura di entrambe le compagini. Le dichiarazioni di Zinedinein conferenza stampa alla vigilia del match di San Siro."Sappiamo quantoimportante epronti. Faremo l'ultimo allenamento e poi saremo pronti. Sappiamo quanto Sergio è importante per noi, ma non posfermarci per la sua assenza. Domaniuna finale, soffriremo, ma con la mentalità giusta andremo in campo per fare bene. Ci sono momenti dove sei più forte e tutto ti riesce, altri più complicati nei quali devi rimboccarti le maniche. Non succede solo al ...