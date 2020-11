(Di mercoledì 25 novembre 2020) ROMA - Prima doppietta in Champions League per Ciro. Altra grande partita con la sua Lazio , vincente all'Olimpico con lo Zenit e con un piede e mezzo agli ottavi di Champions League. AI ...

sportli26181512 : Immobile: 'Mi prendo i complimenti. Ronaldo? Uno stimolo per me': L'attaccante della Lazio super anche in… - MariLeBones : dovevo uscire a camminare + spesa verso le cinque ma sono immobile, abulica, seduta a terra con i piedi scalzi (e c… - Carmela_oltre : RT @Terra_Pianeta: Ho qualcosa di strano! Camminando, guardo a terra e noto una 'nocciolina' con le ali. Esclamo:'Ape! Che fai lì immobil… - pierarobasto : RT @Terra_Pianeta: Ho qualcosa di strano! Camminando, guardo a terra e noto una 'nocciolina' con le ali. Esclamo:'Ape! Che fai lì immobil… - Terra_Pianeta : Ho qualcosa di strano! Camminando, guardo a terra e noto una 'nocciolina' con le ali. Esclamo:'Ape! Che fai lì im… -

Ultime Notizie dalla rete : Immobile prendo

Corriere dello Sport

36'st Esce Immobile, mattatore della serata ... 14'st Doppio cambio anche per Inzaghi: Akpa Akpro e Luiz Felipe prendono il posto di Parolo e Patric. 13'st Prova a rientrare in partita lo Zenit. E ...Ciro Immobile, attaccante della Lazio ... sono orgoglioso dei miei traguardi. Il merito me lo prendo la condivido con tutti i miei compagni, staff e società. Quando è arrivato Ronaldo in Serie A ho ...