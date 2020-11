Il Napoli smentisce: “Lite calciatori-Gattuso? E’ una notizia falsa” (Di martedì 24 novembre 2020) Il Napoli, attraverso una nota ufficiale, ha smentito le voci di una presunta lite tra Gattuso e i calciatori. Questo il comunicato degli azzurri: “Nella giornata di ieri, su alcuni siti e oggi su alcuni quotidiani, è improvvisamente comparso il racconto, completamente inventato, di una presunta lite dai toni accesi tra i calciatori del Napoli e Rino Gattuso. Si tratta di una notizia destituita di ogni fondamento.” Foto: twitter Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 24 novembre 2020) Il, attraverso una nota ufficiale, ha smentito le voci di una presunta lite trae i. Questo il comunicato degli azzurri: “Nella giornata di ieri, su alcuni siti e oggi su alcuni quotidiani, è improvvisamente comparso il racconto, completamente inventato, di una presunta lite dai toni accesi tra idele Rino. Si tratta di unadestituita di ogni fondamento.” Foto: twitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

