Grande Fratello Vip 5 | Elisabetta Gregoraci | Dayane Mello | Enock Barwuah e Francesco Oppini lasciano? video

Leggi su gossipblog

(Di martedì 24 novembre 2020) Dopo aver appreso la notizia del prolungamento fino all’8 febbraio, i concorrenti del ‘Vip 5’, hanno cercato di abbozzare una prima riflessione sul loro percorso. Chi lascerà il programma secondo le prime considerazioni a voce alta del dopo puntata?, parlando con Andrea Zelletta, sono piuttosto sicure del fatto che termineranno, a breve, la loro permanenza nella casa di Cinecittà:: “Sono decisioni che non si prendono a caldo. Sono 70 giorni che non vedo mio figlio. Non posso fare il Natale senza di lui. Voglio un abbraccio di mio figlio. Sono grata al programma, a chi ci lavora. E’ difficile lavorarci. Hostima per loro. Noi siamo qua, non voglio lechiamate. Ho ...