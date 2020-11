GF Vip: “Non ci sto, me ne vado”. La Vippona ha deciso di abbandonare la casa (Di martedì 24 novembre 2020) Grande Fratello Vip 5, la concorrente anticipa la sua decisione di abbandona la casa più spiata d'Italia! Al Grande Fratello Vip 5 non finiscono mai i colpi di scena: nella puntata andata in onda ieri Alfonso Signorini ha comunicato ai concorrenti che il reality non finirà a dicembre come da contratto, ma a febbraio 2021! La notizie non è stata affatto presa bene dai concorrenti: ma mentre in molti stanno valutando la possibilità di rimanere ancora altri tre mesi nella casa più spiata d’Italia, Elisabetta Gregoraci sembra decisa ad abbandonare il gioco per tornare dal figlio Nathan Falco Briatore! (Continua..) Gf Vip 5 news, Elisabetta Gregoraci: “Me ne vado, a Natale devo stare con mio figlio” Elisabetta sarebbe quindi pronta ad andarsene dal Gf Vip 5! L’ex lady Briatore infatti non accetterebbe di passare le festività ... Leggi su howtodofor (Di martedì 24 novembre 2020) Grande Fratello Vip 5, la concorrente anticipa la sua decisione di abbandona lapiù spiata d'Italia! Al Grande Fratello Vip 5 non finiscono mai i colpi di scena: nella puntata andata in onda ieri Alfonso Signorini ha comunicato ai concorrenti che il reality non finirà a dicembre come da contratto, ma a febbraio 2021! La notizie non è stata affatto presa bene dai concorrenti: ma mentre in molti stanno valutando la possibilità di rimanere ancora altri tre mesi nellapiù spiata d’Italia, Elisabetta Gregoraci sembra decisa adil gioco per tornare dal figlio Nathan Falco Briatore! (Continua..) Gf Vip 5 news, Elisabetta Gregoraci: “Me ne vado, a Natale devo stare con mio figlio” Elisabetta sarebbe quindi pronta ad andarsene dal Gf Vip 5! L’ex lady Briatore infatti non accetterebbe di passare le festività ...

