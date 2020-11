GF Vip | i concorrenti parlano dell’allungamento | ecco chi lascerà e chi continuerà

Leggi su biccy

(Di martedì 24 novembre 2020) Alfonso Signorini ieri sera ha finalmente svelato aidel GF Vip che il programma non finirà ad inizio dicembre ma l’otto febbraio. All’inizio i vipponi non credevano alla versione del conduttore, ma dopo lo stupore iniziale è arrivato lo sgomento. Subito dopo la fine della puntata EliGreg ha rivelato che molto probabilmente non resterà: “Ho già deciso io. Poi per chi ha figli è un discorso diverso. La mia decisione ce l’ho già, basta così. Io quello che dovevo dare l’ho già dato quindi vado. Pensavo ad un allungamento ma prima di Natale. Poi non è detto che uno arrivi fino a febbraio. Io sono anche in nomination quindi può essere che non arrivo nemmeno a dicembre. Vi saluterò, per me è impensabile stare qui dentro e non passare il Natale con mio figlio e le persone che amo. Onestamente pensavo a 1 settimane in più o 2, non mesi“. Rosalinda ha detto di ...