Felipe di Spagna in quarantena È entrato in contatto con un positivo al Covid-19

Dopo Carlo d'Inghilterra e Alberto di Monaco, che la scorsa primavera avevano contratto il Covid-19, anche Felipe di Spagna è in quarantena. Per il sovrano 52enne, tuttavia, si tratta di una misura preventiva perché da quanto si apprende da un comunicato diffuso dalla Zarzuela è solo entrato in contatto con una persona risultata positiva. Nessuna indiscrezione ulteriore è stata resa nota su chi sia questa persona, né sulla circostanza dell'incontro.

